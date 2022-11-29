Ходченкова увлеклась танцами на шесте, продемонстрировав отличную растяжку
2022-11-29 09:23
Актриса Светлана Ходченкова увлеклась танцами на пилоне, став профессионалом в этом деле. А растяжка у знаменитости такая, что позавидует даже "мастер шпагатов", балерина Анастасия Волочкова.
39-летняя актриса Светлана Ходченкова находится в отличной физической форме.
Артистка - профессионал в танцах на пилоне. Начала осваивать мастерство Светлана, готовясь к съемкам в картине "Воин", а позднее продолжила заниматься такими танцами, так как они пришлись звезде экрана по душе.
Кроме того, этот вид активности помогает поддерживать себя в идеальной форме. А растяжка у Ходченковой такая, что пора уже завидовать Волочковой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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