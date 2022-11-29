Из-за экономического кризиса слоны в Штутгарте остались без нового дома

Из-за давления энергетического кризиса зоопарк Wilhelma в Штутгарте вынуждена снова отложить свои грандиозные планы по строительству «Мира слонов».

В двойном бюджете на 2023/2024 год государство не предусматривает никаких средств на строительство новаторского проекта в государственном зоолого-ботаническом саду, в ближайшие два года могут быть продолжены только мероприятия по планированию и инфраструктуре.

Ранее планировалось завершить «Мир слонов» к 2025 году. Государство как владелец должно было внести большую часть стоимости строительства в размере около 44 миллионов евро, но эта сумма не была включена в бюджет. Круг друзей проекта был готов внести десять миллионов евро.

«Даже если бы мы хотели инвестировать в новый современный дом для слонов, мы должны расставить приоритеты в том, что желательно и что сейчас действительно нужно нашей стране», — сказал Тобиас Вальд, председатель финансовой рабочей группы парламентской группы ХДС.

Для Wilhelma, которая уже испытывает финансовые трудности, новая задержка проекта стала еще одним ударом, поскольку запланированное строительство считается флагманским проектом, с помощью которого должно быть обеспечено разведение слонов в Штутгарте.

Однако пресс-секретарь подчеркнул, что начало строительства будет отложено «ненадолго».

«Средства для фактического строительства «Мира слонов» должны быть предусмотрены в бюджете 25/26», — заверил он.

Слоны живут в зоологических и ботанических садах Штутгарта с 1952 года. Слон также является геральдическим животным Wilhelma.