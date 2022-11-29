Орлова рассказала о пластических операциях, которые сделала

Беременная певица и ведущая Ольга Орлова откровенно рассказала о том, делала ли она пластические операции.

Ольга Орлова рассказала, что всю "пластику" подарила ей природа,

Устав от необоснованных упреков подписчиков в том, что певица лукавит по поводу корректировки своей внешности, Ольга резко ответила, что некоторым людям очень не хватает такта.

Особо изобретательные соотечественники обвиняют Орлову в том, что она просто носит накладной живот, а ее ребенка вынашивает суррогатная мать.