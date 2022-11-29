Орлова рассказала о пластических операциях, которые сделала
2022-11-29 09:39
Беременная певица и ведущая Ольга Орлова откровенно рассказала о том, делала ли она пластические операции.
Ольга Орлова рассказала, что всю "пластику" подарила ей природа,
Устав от необоснованных упреков подписчиков в том, что певица лукавит по поводу корректировки своей внешности, Ольга резко ответила, что некоторым людям очень не хватает такта.
Особо изобретательные соотечественники обвиняют Орлову в том, что она просто носит накладной живот, а ее ребенка вынашивает суррогатная мать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»