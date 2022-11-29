Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал КНДР к денуклеаризации при посредничестве Китая
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о беспрецедентном совместном ответе с союзниками, если Северная Корея продолжит ядерные испытания, и призвал Китай помочь убедить Север отказаться от запрещенной разработки ядерного оружия и ракет.
В широкомасштабном интервью агентству Reuters в понедельник Юн призвал Китай, ближайшего союзника Северной Кореи, выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН. По его словам, если этого не сделать, это приведет к притоку военного имущества в регион.
«Несомненно то, что у Китая есть возможность влиять на Северную Корею, и Китай несет ответственность за участие в этом процессе», — заявил Юн и добавил, что Пекин должен решить, будет ли он оказывать такое влияние на мир и стабильность.
Юн отметил, что действия Северной Кореи привели к увеличению расходов на оборону в странах региона, включая Японию, и к большему количеству военных самолетов и кораблей США.
По его словам, в интересах Китая приложить «все усилия», чтобы побудить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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