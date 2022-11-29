Став королем Британии, Карл III запретил в Букингемском дворце один продукт
Речь идет о фуа-гра из гусиной печени. Дело в том, что для этого птицу нужно специально откармливать, что считается жестокостью и варварством.
Во всех королевских резиденциях Британии фуа-гра недавно попала под запрет.
Ранее Карл III вычеркивал этот деликатес из собственного райдера во время путешествий, а теперь это стало правилом для всего двора. Почему?
Дело в том, что главный ингредиент данного блюда - печень птицы. Чтобы деликатес был вкусным, птицу откармливают, а это считается проявлением варварства и бесчеловечности.
Распоряжение Карла III положительно оценила группа по защите прав животных Peta.
И в знак благодарности заботы о животных организация Peta отправила монарху корзину веганского паштета - как альтернативу паштета с гусиной печенью, сообщает Рамблер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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