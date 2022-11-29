Вашингтон лишь однажды использовал линию спецсвязи с Москвой с начала конфликта на Украине

Линия связи, созданная между вооруженными силами США и России в начале конфликта на Украине, до сих пор использовалась только один раз, сообщил Reuters официальный представитель США.

Чиновник, который сделал заявление на условиях анонимности, рассказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок по линии «деконфликтной ситуации», чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

чем шла речь во время разговора по спецлинии, соединяющей Европейское командование вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России, неизвестно.

Чиновник отказался вдаваться в подробности, но сказал, что она не использовалась, когда 15 ноября в Польше, упала ракета, в результате чего погибли два человека.