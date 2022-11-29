Южнокорейские дальнобойщики остановили стройки в стране, выйдя на забастовку, а правительство заставляет их выйти на работу
Власти Южной Кореи призвали бастующим дальнобойщикам в цементной промышленности вернуться к работе во вторник, что стало беспрецедентным шагом, требующим ужесточения законов о забастовочном движении.
Вторая за последние полгода забастовка за повышение минимальной заработной платы приводит к ежедневным убыткам в размере около 300 миллиардов вон (224 миллиона долларов) и подрывает промышленную деятельность в четвертой по величине экономике Азии, которая ожидает резкого спада роста в следующем году.
«Пожалуйста, вернитесь на свои посты, пока не стало слишком поздно», — сказал президент Юн Сок Ёль на заседании кабинета министров: «Я твердо установлю верховенство закона между рабочими и администрацией в течение своего срока и никогда не пойду на компромисс с незаконными действиями».
Правительство заявило, что на шестой день забастовки работы остановились более чем на 250 строительных площадках, или примерно на половине всех площадей из-за дефицита бетона.
Цементная промышленность оценивает совокупный убыток производства примерно в 64 миллиарда вон (47,81 миллиона долларов) по состоянию на понедельник, сообщила лоббистская группа Korea Cement Association.
По словам источника, около 1000 из примерно 2500 цементовозов объединены в профсоюзы, но отрасль отгрузила лишь десятую часть обычных ежедневных поставок, необходимых в пиковый сезон с сентября по начало декабря.
Некоторые дальнобойщики, не входящие в профсоюз, также остановили транспорт, добавили там.
Опубликовано: Тарас Медведев
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