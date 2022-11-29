Как уберечь новогоднюю елку от нападения кошки

Ваша кошка получает удовольствие, играя на вашей елке и сбивая украшения, но сохранить красивую елку для празднования конца года можно, даже если дома есть кошка.

Если акробатические трюки вашей кошки обычно вызывают у вас улыбку, то, вероятно, на Рождество это не так. Проведя долгое воскресенье, тщательно украшая свою елку, вы, конечно же, не хотите, чтобы ваша кошка нападала на ветки. Знайте, что можно держать кошку подальше от елки, чтобы вы могли наслаждаться праздниками, не беспокоясь о состоянии ваших украшений.

Почему кошки нападают на новогодние елки?

Рождественская елка с ее украшениями обычно вызывает у кошек большой интерес, настолько, что иногда бывает трудно запретить им играть с ней.

Действительно, рождественская елка сочетает в себе несколько аспектов, которые делают ее неотразимой для вашей кошки:

Этот новый элемент в доме вызывает большой интерес. Ваша кошка, естественно, почувствует необходимость осмотреть ее, понюхать или даже исследовать.

Гирлянды, шары и фигурки — это сверкающие и красочные украшения, которые могут только привлечь внимание вашей кошки: для нее это гигантские игрушки.

Наконец, кошка вообще отличный альпинист. Дерево в вашем доме – это новый аттракцион, который позволяет ей набирать высоту и тренировать когти. Лазание и наблюдение за окружающей средой — естественная потребность кошек.

Как только новогодняя елка куплена, естественно не терпится ее украсить. Однако лучше подождать несколько дней. Этот период даст вашей кошке необходимое время, чтобы открыть для себя новичка в доме.

После этого этапа адаптации можно приступать к украшению. Для этого шага рекомендуется занять вашу кошку в другой комнате. Установка гирлянд, фигурок и шаров на елку может быстро стать новой игровой площадкой для вашего питомца. Также не рекомендуется класть елочные игрушки слишком низко, у кошки появится соблазн поиграть с ними.

Если ваша кошка продолжает проявлять признаки желания залезть на дерево или поиграть с ним, вам доступны другие решения:

Можно опрыскать ветки и ствол дерева смесью цитрусовых с водой.

Вы можете использовать репеллент для кошек, который можно приобрести в зоомагазине или у ветеринара.

Также можно добавить украшения из цитрусовой цедры.

Что нужно знать

Не стесняйтесь ругать и наказывать кошку, если заметите, как она играет на дереве. Он за дни поймет, что не стоит на него лезть.

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Куда поставить елку, если у вас есть кошка?

Расположение рождественской елки также является ключевым моментом, чтобы кошка не забралась на нее.

Во-первых, будьте осторожны, не ставьте елку рядом с мебелью, на которую кошка может забраться и потом запрыгнуть на ветку.

Наконец, чтобы стабилизировать ваше дерево в случае возможных атак, укрепите его основание, посадив его в контейнер с песком или прикрепив к стене.