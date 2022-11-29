Ахметжанова предсказала скорую внезапную смерть Зеленского

Ясновидящая и звезда "Битвы эсктрасенсов" Кажетта Ахметжанова утверждает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет скоро внезапная смерть.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова заявила, что украинского президента Владимира Зеленского ждет печальный уход из жизни, о чем сообщает "INFORMING".

Звезда "Битвы экстрасенсов" утверждает, что ничего хорошего в жизни Зеленского больше не будет.

Ахметжанова предсказывает главе Украины короткий век. По словам провидицы его ждет скоропостижная кончина, а ждать этого осталось совсем недолго.