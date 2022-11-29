Трое палестинцев убиты в ходе столкновений на Западном берегу, заявил палестинский министр

Три палестинца были убиты в ходе ночных столкновений с израильскими силами на оккупированном Западном берегу, сообщило во вторник министерство здравоохранения Палестины.

По данным министерства, палестинец погиб от выстрела в голову израильской армией в Бейт-Оммаре, недалеко от Хеврона.

Кроме того, два брата были убиты израильским огнем в Кафр-Эйне, недалеко от Рамаллаха, штаб-квартиры Палестинской администрации на оккупированном Западном берегу.

На оккупированных палестинских территориях обстановка стала более напряженной после серии террористических атак на остановках общественного транспорта в Иерусалиме.