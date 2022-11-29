Киркоров накинулся на Шукшину и Певцова с матами

Певец Филипп Киркоров в последнее время пустился во все тяжкие. В выражениях он не стесняется от слова "совсем". Недавно он "послал куда-подальше" Марию Шукшину и Дмитрия Певцова.

Филипп Киркоров появился на открытии катка на Красной площади. Розовый цвет преобладал в одежде певца.

Посетители мероприятия отметили, что Киркоров превзошел себя по эпатажности, избрав такой образ.

Когда у исполнителя поинтересовались, что он думает о критике в его адрес таких актеров, как Мария Шукшина и Дмитрий Певцов, который сейчас является также депутатом Госдумы.

Филипп Бедросович в выражениях стесняться не стал и послал критиков куда подальше, умело оперируя матами.