Новая композиция группы Metallica «Lux Æterna» набрала на Ютубе 2 200 000 просмотров за 12 часов

Легендарная группа Metallica выложила в сеть свою новую песню "Lux Æterna", которая за 12 часов набрала более 2 200 000 просмотров. Этот трек войдет в новый альбом группы, выпущенный впервые за 7 лет.

"Metallica" выложила свой новый трек "Lux Æterna", который войдет в первый за семь лет альбом "72 Seasons".

За 12 часов клип собрал на Ютубе 2 200 000 просмотров.

"Lux Æterna" в переводе с латыни - "вечный свет", что является частью заупокойной мессы у католиков.