Новая композиция группы Metallica «Lux Æterna» набрала на Ютубе 2 200 000 просмотров за 12 часов
2022-11-29 10:51
Легендарная группа Metallica выложила в сеть свою новую песню "Lux Æterna", которая за 12 часов набрала более 2 200 000 просмотров. Этот трек войдет в новый альбом группы, выпущенный впервые за 7 лет.
"Metallica" выложила свой новый трек "Lux Æterna", который войдет в первый за семь лет альбом "72 Seasons".
За 12 часов клип собрал на Ютубе 2 200 000 просмотров.
"Lux Æterna" в переводе с латыни - "вечный свет", что является частью заупокойной мессы у католиков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»