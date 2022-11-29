Пьеха раскритиковал выступление Салтыковой в рамках шоу «Суперстар! Возвращение»
2022-11-29 11:04
Стас Пьеха остался недоволен номером Ирины Салтыковой на проекте "Суперстар! Возвращение", которая исполнила композицию Любови Успенской "Гитара".
Стас Пьеха нелестно высказался о номере Ирины Салтыковой в эфире "Суперстар! Возвращение", которая представила песню Любови Успенской "Гитара".
Пьеха назвал исполнение Салтыковой попсовым, а все ожидали услышать шансон.
Певец не удивился полученному результату, так как признался, что шансон и Салтыкова - это несовместимо.
Лера Кудрявцева придерживается такого же мнения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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