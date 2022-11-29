Пьеха раскритиковал выступление Салтыковой в рамках шоу «Суперстар! Возвращение»

Стас Пьеха остался недоволен номером Ирины Салтыковой на проекте "Суперстар! Возвращение", которая исполнила композицию Любови Успенской "Гитара".

Стас Пьеха нелестно высказался о номере Ирины Салтыковой в эфире "Суперстар! Возвращение", которая представила песню Любови Успенской "Гитара".

Пьеха назвал исполнение Салтыковой попсовым, а все ожидали услышать шансон.

Певец не удивился полученному результату, так как признался, что шансон и Салтыкова - это несовместимо.

Лера Кудрявцева придерживается такого же мнения.