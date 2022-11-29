Большой Барьерный риф скоро будет классифицирован как «находящийся в опасности» объект всемирного наследия

Согласно отчету экспертов, опубликованному в понедельник, Австралия должна активизировать свои усилия, чтобы избежать включения Большого Барьерного рифа в число объектов всемирного наследия, «находящихся под угрозой».

По словам двух экспертов из ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП), деградация участка продолжается под воздействием комбинированного воздействия глобального потепления и различных загрязнений, связанных с сельским хозяйством и рыболовством.

Большой Барьерный риф является одной из главных туристических достопримечательностей Австралии, и его включение в список «опасных» мест может значительно подорвать его привлекательность для иностранных посетителей.

По оценкам Австралийского общества охраны морской среды, риф создает 600 000 рабочих мест и приносит доход в размере 3,9 миллиарда евро каждый год.

В июле 2021 года Австралия избежала включения ЮНЕСКО Большого Барьерного рифа в свой список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, несмотря на обеспокоенность научного сообщества деградацией этой уникальной экосистемы. Комитет всемирного наследия решил отложить принятие такого решения после интенсивного лоббирования со стороны Австралии.

«Несмотря на беспрецедентные научные и управленческие усилия, предпринятые в последние годы Австралией, на выдающуюся универсальную ценность района существенное влияние оказывают факторы изменения климата», — говорится в новом отчете. Способность участка противостоять этим воздействиям «существенно снижена», в частности, но не исключительно, из-за ухудшения качества воды.

А все меры и проекты по борьбе с ним «не имеют четких целей» и «не реализуются в полной мере», сетуют эксперты.

По мнению авторов доклада, «несмотря на то, что были предприняты значительные усилия по сокращению стока нитратов и фосфатов (...), необходимо обеспечить большее сокращение этих загрязняющих веществ в ближайшие три года, чем это было осуществляется с 2009 года.

ЮНЕСКО впервые забила тревогу по поводу ухудшения состояния Большого Барьерного рифа в 2010 году. В 2021 году члены Комитета, в том числе Китай, Россия и Саудовская Аравия, подсчитали, что Канберре следует дать больше времени, чтобы подвести итоги своей деятельности. усилия по сохранению.

Министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек во вторник признала, что риф находится под угрозой, но сказала, что включение его в список ЮНЕСКО «находящихся в опасности объектов всемирного наследия было бы слишком большим шагом.

«Мы дадим понять ЮНЕСКО, что нет необходимости выделять таким образом Большой Барьерный риф», — сказала она журналистам.

«Если этот объект всемирного наследия находится в опасности, то большинству объектов всемирного наследия в мире угрожает опасность из-за изменения климата», — сказала она.

«Идет конструктивный диалог с нынешним правительством», — подчеркнул премьер-министр Энтони Альбанезе, подчеркнули в ЮНЕСКО.

Майские выборы отстранили от власти консервативную коалицию Скотта Моррисона.

В мае австралийские ученые сообщили, что 91% кораллов на рифе были повреждены обесцвечиванием после продолжительной летней жары. Следующее заседание комитета ЮНЕСКО в принципе запланировано на середину 2023 г., на котором можно будет рассмотреть первые результаты этих мер.

