Данио очень выносливая и активная аквариумная рыбка, которая может выдерживать контрастные температуры

Маленькая рыбка данио вырастает до 6 см, но переносит очень большие температурные колебания, хотя больше любит субтропики.

Эта рыбка настоящий живчик с необычным названием данио. Данио выбирает в качестве места своего обитания теплые субэкваториальные воды.

Их маленькое тельце длиной всего от четырех до шести сантиметров имеет удлиненную форму, а по бокам у рта растут свисающие вниз усики.

Самки отличаются выпуклым брюшком и вырастают обычно больше самцов. Для такой небольшой рыбки данио очень выносливый вид, способный выдерживать и резкие колебания температур, и соседство других видов рыб.