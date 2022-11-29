Данио очень выносливая и активная аквариумная рыбка, которая может выдерживать контрастные температуры
2022-11-29 11:22
Маленькая рыбка данио вырастает до 6 см, но переносит очень большие температурные колебания, хотя больше любит субтропики.
Эта рыбка настоящий живчик с необычным названием данио. Данио выбирает в качестве места своего обитания теплые субэкваториальные воды.
Их маленькое тельце длиной всего от четырех до шести сантиметров имеет удлиненную форму, а по бокам у рта растут свисающие вниз усики.
Самки отличаются выпуклым брюшком и вырастают обычно больше самцов. Для такой небольшой рыбки данио очень выносливый вид, способный выдерживать и резкие колебания температур, и соседство других видов рыб.
Опубликовано: Эльза Ли
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