Толстоклювые кайры коренастые «чистики», а тонкоклювые обладают разнообразными голосами

Толстоклювые и тонкоклювые кайры очень похожие виды птиц, но последние способны крякать на разные голоса и даже свистеть.

Толстоклювые кайры обитают в арктических широтах, а их тонкоклювых сородичей можно встретить и в умеренном климатическом поясе. Это небольшие птицы характерной для чистиковых наружности.

Длина от кончика клюва до кончика хвоста не превышает 45-50 см, окрас бело-бурый, варьирующийся в зависимости от возраста сезона. Пушок птенцов, как правило, бурый, но по мере взросления становится все светлее. Зимой оперение светлеет и у взрослых птиц.

Тонкоклювые кайры отличаются разнообразным кряканьем, а молодняк способен даже свистеть. Это почти исключительно морские птицы, выходящие на сушу только ради кладки и высиживания яиц. Несмотря на способность долгое время находиться в воздухе, кайры редко поднимаются ввысь, предпочитая парить в непосредственной близости от воды.