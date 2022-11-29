Толстоклювые кайры коренастые «чистики», а тонкоклювые обладают разнообразными голосами
Толстоклювые и тонкоклювые кайры очень похожие виды птиц, но последние способны крякать на разные голоса и даже свистеть.
Толстоклювые кайры обитают в арктических широтах, а их тонкоклювых сородичей можно встретить и в умеренном климатическом поясе. Это небольшие птицы характерной для чистиковых наружности.
Длина от кончика клюва до кончика хвоста не превышает 45-50 см, окрас бело-бурый, варьирующийся в зависимости от возраста сезона. Пушок птенцов, как правило, бурый, но по мере взросления становится все светлее. Зимой оперение светлеет и у взрослых птиц.
Тонкоклювые кайры отличаются разнообразным кряканьем, а молодняк способен даже свистеть. Это почти исключительно морские птицы, выходящие на сушу только ради кладки и высиживания яиц. Несмотря на способность долгое время находиться в воздухе, кайры редко поднимаются ввысь, предпочитая парить в непосредственной близости от воды.
Опубликовано: Эльза Ли
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