Караулова стала победительницей шоу Фанстастика и получила 3 000 000 рублей

Певица Юлиана Караулова одержала победу в проекте "Фанстастика", за что получила 3 000 000 российских рублей. Артистка выступала в образе Розы Марковны Кляк.

Победительница шоу "Фантастика", исполнительница Юлиана Караулова (Роза Марковна Кляк на проекте) получила 3 000 000 российских рублей.

Певица рассказала, куда потратит солидную сумму. Знаменитость утверждает, что большую часть средств направит на благотворительность, оставшиеся деньги инвестирует.

Юлиана также ответила на вопросы о своем персонаже в передаче - Розе Марковне Кляк. Исполнительница характеризует свою героиню как дерзкую, отчаянную, смелую и умудренную опытом личность, но в душе персонаж Карауловой - ребенок.