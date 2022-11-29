Караулова стала победительницей шоу Фанстастика и получила 3 000 000 рублей
2022-11-29 11:42
Певица Юлиана Караулова одержала победу в проекте "Фанстастика", за что получила 3 000 000 российских рублей. Артистка выступала в образе Розы Марковны Кляк.
Победительница шоу "Фантастика", исполнительница Юлиана Караулова (Роза Марковна Кляк на проекте) получила 3 000 000 российских рублей.
Певица рассказала, куда потратит солидную сумму. Знаменитость утверждает, что большую часть средств направит на благотворительность, оставшиеся деньги инвестирует.
Юлиана также ответила на вопросы о своем персонаже в передаче - Розе Марковне Кляк. Исполнительница характеризует свою героиню как дерзкую, отчаянную, смелую и умудренную опытом личность, но в душе персонаж Карауловой - ребенок.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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