Воробей, покинувшая РФ с началом спецоперации, уверена, что поступила правильно

Юмористка Елена Воробей убеждена, что правильно сделала, когда уехала в Израиль после запуска спецоперации.

Елена Воробей уехала в Израиль после запуска спецоперации в Украине.

Юмористка рассказала в Ютуб-шоу "Первое радио 89.1", что придумывает столько идей, что способна помочь заработать другим покинувшим РФ артистам.

Елена признается, что в Израиле встретила большую часть коллег, по которым тосковала в России.

Воробей начала жизнь с чистого листа на чужбине, обзаведясь новым домом и большим количеством новых фанатов.