Воробей, покинувшая РФ с началом спецоперации, уверена, что поступила правильно
2022-11-29 12:05
Юмористка Елена Воробей убеждена, что правильно сделала, когда уехала в Израиль после запуска спецоперации.
Елена Воробей уехала в Израиль после запуска спецоперации в Украине.
Юмористка рассказала в Ютуб-шоу "Первое радио 89.1", что придумывает столько идей, что способна помочь заработать другим покинувшим РФ артистам.
Елена признается, что в Израиле встретила большую часть коллег, по которым тосковала в России.
Воробей начала жизнь с чистого листа на чужбине, обзаведясь новым домом и большим количеством новых фанатов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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