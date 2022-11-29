Тодоренко, рожавшая 4 месяца назад, похвасталась отличной фигурой
2022-11-29 12:21
Ведущая Регина Тодоренко - мать двоих детей. Младшего сына знаменитость родила всего 4 месяца назад. А фигура у нее при этом отличная.
Регина Тодоренко родила второго сына всего 4 месяца назад, но уже сейчас может похвастаться перед фанатами своей подтянутой фигурой. Знаменитость гордится собой.
Ведущая поделилась снимком, где позирует только в нижнем белье.
Регина продемонстрировала бицепс, подняв руки и согнув в локтях, напрягла пресс, чтобы мышцы были видны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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