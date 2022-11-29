Тодоренко, рожавшая 4 месяца назад, похвасталась отличной фигурой

Ведущая Регина Тодоренко - мать двоих детей. Младшего сына знаменитость родила всего 4 месяца назад. А фигура у нее при этом отличная.

Регина Тодоренко родила второго сына всего 4 месяца назад, но уже сейчас может похвастаться перед фанатами своей подтянутой фигурой. Знаменитость гордится собой.

Ведущая поделилась снимком, где позирует только в нижнем белье.

Регина продемонстрировала бицепс, подняв руки и согнув в локтях, напрягла пресс, чтобы мышцы были видны.