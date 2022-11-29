Песков: переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за позиции Киева
2022-11-29 12:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за позиции киевского режима.
29 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о шансах на возобновление процедуры проведения мирных переговоров Москвы и Киева.
Песков с уверенностью заявил, что «сейчас никакие переговоры невозможны, их абсолютно отрицает украинская сторона», ввиду чего специальная военная операция России на Украине продолжается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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