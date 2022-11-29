Тайвань: Политику предъявлено обвинение в подкупе избирателей китайскими тестами на Covid

Кандидату на пост мэра Тайбэя от Тайваня было предъявлено обвинение в подкупе избирателей, призванных на избирательные участки, путем предложения им сделанных в Китае тестов на коронавирус, сообщило обвинение во вторник.

Пекин считает остров Тайвань частью своей территории и пообещал восстановить контроль над ним, при необходимости силой. Чиу Жуй-лян и ее муж первыми привлечены к уголовной ответственности по «закону о борьбе с проникновением», принятому незадолго до президентских выборов 2020 года и направленному на блокирование китайского влияния на Тайване.

Закон, инициированный партией президента Тайваня Цай Инвэнь, запрещает «враждебным» иностранным силам проводить кампании, делать политические пожертвования, оказывать давление или распространять ложную информацию в связи с выборами.

Чиу Цзюй-лянь, кандидат в мэры Тайбэя на местных выборах 26 ноября, и ее муж были обвинены в распространении китайских тестов на Covid-19 с целью сбора голосов, говорится в заявлении прокуратуры Шилиня.

Бесплатные тесты были предоставлены экспериментальной зоной острова Пинтан, запущенной в 2019 году в китайском регионе Фуцзянь, недалеко от побережья Тайваня, с целью стимулирования собственного развития, а также его связей с Тайванем.

По словам прокуроров, семейная пара импортировала 6000 тестов в обход разрешения, требуемого Тайбэем для любого импорта, превышающего 100 единиц. Кандидат предложила их жителям в обмен на их голоса во время голосования 26 ноября, которое она в итоге проиграла.

Прокуратура добавила, что пара «финансировалась тайным источником» для совершения акта коррупции и нарушения правил ввоза и поставки медицинских товаров.

«Обвинение направлено на то, чтобы гарантировать, что в выборы (...) не будут проникать или вмешиваться враждебные иностранные силы для поддержания справедливого избирательного климата», — говорится в заявлении.

После выборов 26 ноября президент Тайваня объявила, что уходит с поста главы правящей партии ДПП, которая потеряла четыре из шести главных городов острова с 23-миллионным населением, включая столицу Тайбэй.

Гоминьдан, основная оппозиционная партия, более склонная к сближению с Китаем, со своей стороны завоевала или сохранила за собой 13 городов или провинций против пяти у ДПП. Однако Цай Инвэнь останется президентом острова и занимает эту должность с 2016 года до конца своего второго и последнего четырехлетнего срока в мае 2024 года.