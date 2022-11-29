Канделаки раскритиковала Little Big за резкие высказывания в адрес России

Ведущая Тина Канделаки осудила участников группы " Little Big" за резкие высказывания о родном государстве, задавшись вопросом, кто из российских звезд обрел популярность за рубежом.

Тина Канделаки отреагировала на интервью вокалиста "Little Big" Ильи Прусикина, где тот жаловался на жизнь после того, как покинул Россию.

В своем Телеграм-канале Канделаки обратила внимание, что его соотечественники, не разделяющие позицию певца, не заслужили подобных резких высказываний.

Также ведущая задалась вопросом, кто из российских поп-певцов стал популярным за границей.