Столкнувшись с инфляцией, Венгрия закрывает театры, музеи и стадионы, обвиняя в этом Брюссель
2022-11-29 13:01
Стремительно растущие счета за электроэнергию вынуждают некоторые города закрывать свои объекты на зиму, а правительство возлагает вину на Европейский Союз.
Построенные под эгидой премьер-министра Венгрии стадионы теперь должны выключать свет из-за резкого роста цен на электроэнергию.
Театры, библиотеки, бассейны и знаменитые термальные ванны: список мест, которые опускают занавес в этой центральноевропейской стране, сильно пострадавшей от инфляции и энергетического кризиса, растет с каждым днем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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