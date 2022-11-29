Столкнувшись с инфляцией, Венгрия закрывает театры, музеи и стадионы, обвиняя в этом Брюссель

Стремительно растущие счета за электроэнергию вынуждают некоторые города закрывать свои объекты на зиму, а правительство возлагает вину на Европейский Союз.

Построенные под эгидой премьер-министра Венгрии стадионы теперь должны выключать свет из-за резкого роста цен на электроэнергию.

Театры, библиотеки, бассейны и знаменитые термальные ванны: список мест, которые опускают занавес в этой центральноевропейской стране, сильно пострадавшей от инфляции и энергетического кризиса, растет с каждым днем.