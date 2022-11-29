Гонорар Киркорова за один концерт составляет 10 000 000 рублей

Представителям СМИ удалось выяснить, сколько Филипп Киркоров получает за одно выступление.

Филипп Киркоров - один из самых популярных артистов на российской сцене. Такая ситуация остается неизменной уже не первое десятилетие.

Сумма гонорара певца за одно выступление поражает. Киркоров не получает менее 10 000 000 российских рублей за одно выступление, о чем сообщает "Proconcert".

Баснословный гонорар знаменитости обусловлен тем, что тот является не только звездой сцены, но и регулярно появляется в телевизионных проектах.