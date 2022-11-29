65-летняя вьетнамская "королева наркотиков" арестована после нескольких лет в бегах
Ван Хоанг Оан, наркобарон, считающийся одним из крупнейших “королев наркотиков” во Вьетнаме, была арестована после того, как более четырех лет скрывалась от поимки в серии арестов.
Ее преступная группировка была впервые раскрыта в мае 2018 года, что привело к аресту семи человек и изъятию 39 упаковок героина, 30 килограммов метамфетамина и 100 000 таблеток экстази.
Однако Оанх удалось бежать и покинуть страну.
По словам властей, несмотря на то, что Оанх находилась в международном розыске, ей удавалось вербовать молодых преступников для поддержания своей транснациональной группировки от района Золотого треугольника до самых оживленных городов Вьетнама, включая Хошимин и северный город Хайфон.
Наркоторговцы прятали наркотики в автомобильных двигателях и отправляли их в Хошимин. Затем их перевезли в Фам Ань, директора компании Sky House по импорту, экспорту и торговле, для отправки в Хайфон.
Опубликовано: Антон Райт
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