65-летняя вьетнамская "королева наркотиков" арестована после нескольких лет в бегах

Ван Хоанг Оан, наркобарон, считающийся одним из крупнейших “королев наркотиков” во Вьетнаме, была арестована после того, как более четырех лет скрывалась от поимки в серии арестов.

Ее преступная группировка была впервые раскрыта в мае 2018 года, что привело к аресту семи человек и изъятию 39 упаковок героина, 30 килограммов метамфетамина и 100 000 таблеток экстази.

Однако Оанх удалось бежать и покинуть страну.

По словам властей, несмотря на то, что Оанх находилась в международном розыске, ей удавалось вербовать молодых преступников для поддержания своей транснациональной группировки от района Золотого треугольника до самых оживленных городов Вьетнама, включая Хошимин и северный город Хайфон.

Наркоторговцы прятали наркотики в автомобильных двигателях и отправляли их в Хошимин. Затем их перевезли в Фам Ань, директора компании Sky House по импорту, экспорту и торговле, для отправки в Хайфон.