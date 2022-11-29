Правоохранительные органы шести разных стран объединили усилия, чтобы уничтожить "суперкартель" наркоторговцев
Европол сообщил, что в ходе расследования были арестованы 49 подозреваемых, а последняя серия рейдов по всей Европе и Объединенным Арабским Эмиратам состоялась в период с 8 по 19 ноября.
В ходе расследований, проведенных в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ при поддержке Европола, было изъято более 30 метрических тонн (33 тонны) наркотиков.
По данным Европола, Управление по борьбе с наркотиками США также сыграло свою роль в уничтожении организации, которая также была замешана в отмывании денег.
"Масштабы импорта кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными", - заявили в Европоле, добавив, что подозреваемые использовали зашифрованные сообщения для организации поставок наркотиков.
Нидерланды были страной, где было произведено большинство арестов: в 2021 году было арестовано 14 подозреваемых. Европол сообщил, что в Дубае были арестованы шесть "особо ценных объектов".
Опубликовано: Игнат Ветров
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