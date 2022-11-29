Крыс обвинили в том, что в Индии они съели марихуаны на 1,3 миллиона косяков
2022-11-29 13:39
Полиция Индии обвинила крыс в краже почти 200 килограммов (примерно 441 фунт) марихуаны — достаточно, чтобы скрутить 1,3 миллиона косяков, — которая была конфискована и хранилась на местных участках в Матхуре.
Полицию Матхуры попросили предоставить около 386 килограммов (примерно 850 фунтов) марихуаны в качестве доказательства по отдельному недавнему делу, но прокуроры сообщили суду в штате Уттар-Прадеш, что более 500 килограммов (примерно 1543 фунта), хранящихся на разных станциях по всему городу, могли пострадать от заражения крысами.
“Крысы - маленькие животные, и они не боятся полиции”, - отметил суд, сообщает CNN.
Судья Санджай Чаудхари сказал, что у полиции не было возможности справиться с крысами, потому что они были “слишком маленькими”.
Опубликовано: Марат Беглов
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