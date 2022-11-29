Мэр Умани Плетнева сообщила о критической ситуации с электроснабжением в городе
2022-11-29 13:42
Мэр Умани Ирина Плетнева заявила, что в городе наблюдается критическая ситуация с электроснабжением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС.
Во вторник, 29 октября 2022 года, мэр Умани Ирина Плетнева в пресс-релизе заявила о том, что в городе в Черкасской области Украины не действуют никакие графики отключения света, местная критическая инфраструктура питается лишь частично.
Плетнева утверждает, что критическая ситуация с энергообеспечением Умани возникла из-за остановки энергоблоков Южноукраинской атомной электростанции, снабжающей город электроэнергией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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