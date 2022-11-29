Мэр Умани Плетнева сообщила о критической ситуации с электроснабжением в городе

Мэр Умани Ирина Плетнева заявила, что в городе наблюдается критическая ситуация с электроснабжением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС.

Во вторник, 29 октября 2022 года, мэр Умани Ирина Плетнева в пресс-релизе заявила о том, что в городе в Черкасской области Украины не действуют никакие графики отключения света, местная критическая инфраструктура питается лишь частично.

Плетнева утверждает, что критическая ситуация с энергообеспечением Умани возникла из-за остановки энергоблоков Южноукраинской атомной электростанции, снабжающей город электроэнергией.