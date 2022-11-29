Мужчина из Таиланда арестован после рекламы кристаллического метамфетамина в качестве средства для осветления кожи на TikTok

Мужчина из Таиланда был арестован за пропаганду употребления кристаллического метамфетамина, который, по его словам, может украсить кожу пользователей, в Facebook и TikTok.

Согласно сообщениям, мужчина, опознанный как 52-летний Удон Парнпинит, был арестован в своем доме в районе Пранг Ку провинции Сисакет всего через шесть часов после размещения своего рекламного ролика с метамфетамином в социальных сетях.

Власти также изъяли наркотики и связанные с ними принадлежности из его дома.

В своих сообщениях в социальных сетях Удон призывает потребителей метамфетамина вместо этого использовать кристаллический метамфетамин, утверждая, что первый сделает их кожу серой, а второй сделает ее светлее.

Хотя некоторые пользователи сочли его видео юмористическим, другие сообщили об этом властям, что привело к его аресту.

По сообщениям, находясь под стражей, Удон дал положительный результат на наркотики.