Лель сообщила, что уже написала завещание, позаботившись о будущем своей дочери Эмилии

48-летняя певица катя Лель заявила, что о будущем своей 13-летней дочки Эмилии уже позаботилась, составив завещание.

Певица Катя Лель сообщила, что позаботилась о будущем своей наследницы. Дочери артистки Эмилии весной этого года исполнилось 13 лет.

Знаменитость составила завещание, чтобы обезопасить своего ребенка от разного рода неприятных ситуаций в случае смерти матери.

Также Лель заявила, что являясь патриоткой своей страны, никуда эмигрировать не намерена.