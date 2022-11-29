Лель сообщила, что уже написала завещание, позаботившись о будущем своей дочери Эмилии
2022-11-29 13:42
48-летняя певица катя Лель заявила, что о будущем своей 13-летней дочки Эмилии уже позаботилась, составив завещание.
Певица Катя Лель сообщила, что позаботилась о будущем своей наследницы. Дочери артистки Эмилии весной этого года исполнилось 13 лет.
Знаменитость составила завещание, чтобы обезопасить своего ребенка от разного рода неприятных ситуаций в случае смерти матери.
Также Лель заявила, что являясь патриоткой своей страны, никуда эмигрировать не намерена.
Опубликовано: Наталя Гончарова
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