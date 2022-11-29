Столтенберг заявил, что НАТО готовится передать Украине новые системы ПВО

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО может передать Украине новейшие системы противовоздушной обороны.

Йенс Столтенберг прокомментировал увеличение объемы поставок военной помощи для Вооруженных сил Украины.

По словам генерального секретаря североатлантического альянса, НАТО рассматривает возможность передачи Украине.

"НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО и боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем", — Столтенберг.

Также Столтенберг заявил, что НАТО будет усиливать поддержку Украины на фоне обстрелов критической инфраструктуры Украины.