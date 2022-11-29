Balenciaga подала иск на 25 миллионов долларов против продюсеров ‘злонамеренной’ рекламы

Balenciaga подала иск на 25 миллионов долларов против производителей своей рекламной кампании, в которой фигурировало решение Верховного суда о законах о детской порнографии.

Фотореклама кошелька стоимостью 3000 долларов из коллекции Balenciaga Весна / лето 2023 года включала распечатку решения 2008 года по делу США против Уильямса, в котором говорилось о конституционности федерального закона, запрещающего "потворство" детской порнографии.

Пользователи социальных сетей обнаружили рекламу на фоне другого скандала, из-за которого французский модный дом уже находится под огнем критики: кампании детской одежды, в которой дети держали плюшевых мишек, одетых в бондаж.

На момент написания этой статьи хэштеги #BalenciagaGate, #BalenciagaGroomers и #BalenciagaPedos фигурируют в топе результатов поиска в Twitter, при этом пользователи продолжают критиковать компанию после того, как она опубликовала последовательные заявления с извинениями.