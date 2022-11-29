Японские болельщики продолжают наводить порядок после поражения Коста-Рики на чемпионате мира, вдохновляя других делать то же самое
Японские футбольные фанаты продолжают завоевывать сердца по всему миру после очередного поражения своей команды от Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре, вдохновляя болельщиков других команд последовать их примеру.
Это не первый случай, когда японские болельщики убирают за собой и другими.
После матча открытия между принимающей страной Катаром и Эквадором группа фанатов стала вирусной за то, что осталась убирать трибуны.
Сборная Японии последовала их примеру, оставив свою раздевалку безупречно чистой после крупной победы над Германией со счетом 2: 1.
“Для японцев это просто нормальное занятие”, - сказал "Нью-Йорк таймс" Хадзиме Мориясу, тренер японской команды.
“Когда вы покидаете какое-то место, вы должны оставить его чище, чем оно было раньше”.
Чистоплотность фанатов Samurai Blue вдохновила фанатов из других стран на собственные добрые дела.
Опубликовано: Антон Райт
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