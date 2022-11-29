Bloomberg: время для вступления Украины в НАТО пока не пришло
Bloomberg сообщает, что главы МИД НАТО в Бухаресте заявят, что пока не примут Украину в состав альянса.
29 ноября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что главы МИД НАТО во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, где собираются сообщить, что двери альянса для Украины открыты, но время для ее вступления в состав объединения пока не пришло.
По словам неназванного европейского дипломата, с которым поговорило агентство, в рядах стран альянса с осторожностью относятся к повторной просьбе Украины о присоединении, поэтому существенного прогресса в отношении этого на встрече не ожидается.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что главы МИД стран-членов НАТО на заседании в Бухаресте обсудят конфликт на Украине и обсудят поддержку Киева, на встречу приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Опубликовано: Елена Калиновская
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