Bloomberg: время для вступления Украины в НАТО пока не пришло

Bloomberg сообщает, что главы МИД НАТО в Бухаресте заявят, что пока не примут Украину в состав альянса.

29 ноября информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что главы МИД НАТО во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, где собираются сообщить, что двери альянса для Украины открыты, но время для ее вступления в состав объединения пока не пришло.

По словам неназванного европейского дипломата, с которым поговорило агентство, в рядах стран альянса с осторожностью относятся к повторной просьбе Украины о присоединении, поэтому существенного прогресса в отношении этого на встрече не ожидается.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что главы МИД стран-членов НАТО на заседании в Бухаресте обсудят конфликт на Украине и обсудят поддержку Киева, на встречу приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.