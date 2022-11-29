«Набор бомжа»: Жигалову рассмешил райдер Милохина
2022-11-29 13:53
Журналистка Алена Жигалова от души посмеялась, изучив райдер блогера Дани Милохина. Она назвала требования тиктокера "набором бомжа".
Недавно уехавший в США Даня Милохин выступает на корпоративах в России.
Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова решила изучить райдер звезды интернета, от души посмеявшись.
Оказывается, артист требует от организаторов его выступлений лапшу быстрого приготовления, куриные котлеты, картофельное пюре, салат со сметаной, детское пюре в пакетиках(а-ля "Агуша") и разные виды творожных сырков.
"Набор бомжа" - так Жигалова назвала райдер 20-летнего тиктокера.
При всем при этом на сцену Милохин соглашается выйти не менее, чем за 1 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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