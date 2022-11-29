Племянница верховного лидера Ирана призывает мир разорвать связи с Тегераном

Племянница верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, известная правозащитница, призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном в связи с его жестоким подавлением народных волнений.

Видеозапись заявления Фариде Морадхани, инженера, чей покойный отец был видным оппозиционным деятелем, женатым на сестре Хаменеи, широко распространилась в Интернете после того, как активистское информационное агентство HRANA сообщило о ее аресте 23 ноября.

"О свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам прекратить поддерживать этот кровожадный и убивающий детей режим", - сказал Морадхани на видео. "Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти".

Офис Хаменеи не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

По данным на 26 ноября, за более чем два месяца общенациональных беспорядков было убито 450 протестующих, в том числе 63 несовершеннолетних. В нем говорилось, что 60 сотрудников сил безопасности были убиты, а 18 173 протестующих задержаны.

Протесты, вызванные смертью 22-летней курдской иранки Махсы Амини после ее ареста за "неподобающую одежду", представляют собой одну из самых серьезных проблем для клерикального истеблишмента страны со времен Исламской революции 1979 года.