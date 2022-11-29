Бузова отреагировала на критику картины Самоирония судьбы со своим участием

Поющая ведущая Ольга Бузова не оставила без ответа шквал критики, обрушившийся на ее голову из-за съемок в проекте ТНТ "Самоирония судьбы".

Ольга Бузова на фоне критики проекта ТНТ "Самоирония судьбы" со своим участием ответила хейтерам.

Звезда сцены и экрана убеждена, что благодаря выходу фильма-пародии с современными артистами, молодое поколение обязательно посмотрит "Иронию судьбы" (1976) и узнает, кто такие Барабара Брыльска и Эльдар Рязанов.

Напомним, что против выхода "Самоиронии судьбы" высказалась и 81-летняя вдова покойного режиссера Эмма Абайдуллина.