Как можно усложнить планку и помогает ли она похудеть
Планка - одно из самых "распиаренных" упражнений. Она определенно укрепляет мышцы и делает организм выносливее. Можно ли таким обарзом сбросить вес, объясняют эксперты.
По мнению специалистов, за минуту выполнения планки можно сжечь 5 ккал. Однако простоять в таком положении больше одной минуты мало кому удается.
А вот подчеркнуть и выделить мышечный рельеф планка поможет. Но при этом увидеть результат проделанной над собой работы можно только при комплексном подходе к делу.
То есть важно убирать жировую прослойку, а тут уже надо подключать другие упражнения и не забывать о правильном питании.
Важный момент: планка подходит не всякому, не рекомендуется делать упражнение гипертоникам и лицам с диагнозом "грыжа".
Для усиления нагрузки можно уменьшить площадь опоры. Для этого руки по очереди вытягиваются перед собой.
Разнообразить и усложнить упражнение позволяет спортивный инвентарь, например, фитбол (на нем нужно зафиксировать ноги). Есть и другая разновидность планки - боковая планка.
Она выполняется так: опора делается на ребро стопы и предплечье. На первых порах облегчить этот вариант можно, опираясь на голень.
Опубликовано: Храмова Оксана
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»