Путин: права и свободы граждан России должны быть незыблемы
2022-11-29 14:04
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать о тои, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы.
29 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в своём выступлении на в Х Всероссийском съезде судей заявил о том, что права и свободы граждан России незыблемы и гарантированы Конституцией РФ, а также подчеркнул, что об этом нельзя никогда забывать.
Помимо прочего, Путин указал на факт того, что вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается в настоящее время, не могут служить оправданием для поверхностного подхода при судебном разбирательстве, следственных и других процессуальных действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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