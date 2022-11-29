Путин: права и свободы граждан России должны быть незыблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя забывать о тои, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы.

29 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в своём выступлении на в Х Всероссийском съезде судей заявил о том, что права и свободы граждан России незыблемы и гарантированы Конституцией РФ, а также подчеркнул, что об этом нельзя никогда забывать.

Помимо прочего, Путин указал на факт того, что вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается в настоящее время, не могут служить оправданием для поверхностного подхода при судебном разбирательстве, следственных и других процессуальных действиях.