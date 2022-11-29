Илон Маск: Apple пригрозила удалить Twitter из App Store
2022-11-29 14:11
Илон Маск обвинил Apple Inc в угрозах заблокировать Twitter Inc в App Store, не объяснив причины, в серии твитов в понедельник, в которых также говорилось, что производитель iPhone прекратил рекламу в социальных сетях.
Действия, неподтвержденные Apple, не были бы необычными, поскольку компания регулярно соблюдала свои правила и ранее удаляла такие приложения, как Gab и Parler.
Популярный среди американских консерваторов Parler был восстановлен Apple в 2021 году после того, как приложение обновило свой контент и методы модерации, заявили тогда компании.
"Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. Неужели они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск в своем твите.
Опубликовано: Антон Райт
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