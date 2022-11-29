Столкновение на Чемпионате мира между Ираном и США изобилует политической напряженностью

Последнее столкновение на чемпионате мира между Соединенными Штатами и Ираном 24 года назад считается одним из самых политически заряженных матчей в истории футбола.

На этот раз политический подтекст столь же силен, а отношения, возможно, даже более напряженные, поскольку США и Иран снова встретятся во вторник в Катаре.

Общенациональные протесты Ирана, его расширяющаяся ядерная программа и региональные и международные атаки, связанные с Тегераном, вытолкнули матч за пределы стадиона в геополитику.

Независимо от результата, напряженность, вероятно, только усугубится в ближайшие месяцы.