Столкновение на Чемпионате мира между Ираном и США изобилует политической напряженностью
2022-11-29 14:14
Последнее столкновение на чемпионате мира между Соединенными Штатами и Ираном 24 года назад считается одним из самых политически заряженных матчей в истории футбола.
На этот раз политический подтекст столь же силен, а отношения, возможно, даже более напряженные, поскольку США и Иран снова встретятся во вторник в Катаре.
Общенациональные протесты Ирана, его расширяющаяся ядерная программа и региональные и международные атаки, связанные с Тегераном, вытолкнули матч за пределы стадиона в геополитику.
Независимо от результата, напряженность, вероятно, только усугубится в ближайшие месяцы.
Опубликовано: Антон Райт
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»