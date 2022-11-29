Китайский художник Ай Вэйвэй: протесты против COVID не поколеблют правительство
Из своего португальского дома Ай Вэйвэй, известный китайский диссидент, в творчестве которого часто критикуется политика Пекина, сказал, что недавняя волна протестов не поколеблет правительство Си Цзиньпина, полиция просто заставит их замолчать.
В последние дни протестующие вышли на улицы Шанхая, Пекина и других городов, чтобы продемонстрировать протест против мер по борьбе с COVID-19 и ограничений свободы, что является беспрецедентной демонстрацией гражданского неповиновения с тех пор, как лидер Си пришел к власти.
Спустя почти три года после начала пандемии Китай заявляет, что его политика направлена не на то, чтобы постоянно иметь нулевые случаи заболевания, а на то, чтобы "динамично" принимать меры при появлении случаев заболевания.
Сидя в своем саду, Ай сказал, что протесты вряд ли продолжатся - не только потому, что силы безопасности подавят тех, кто выступит, но и потому, что самим демонстрантам не хватает организованности и лидерства.
Опубликовано: Антон Райт
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