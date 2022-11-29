Воробей опровергла слухи о своей эмиграции в Израиль

Информация об эмиграции Елены Воробей в Израиль - ложь. Юмористка находится на гастролях в этом государстве.

Юмористка Елена Воробей назвала появившиеся сведения о ее эмиграции в Израиль бредом.

Артистка утверждает, что не собиралась покидать Россию.

Слухи об отъезде знаменитости в чужое государство появились после того, как она отправилась на гастроли по городам Земли обетованной.