Воробей опровергла слухи о своей эмиграции в Израиль
2022-11-29 14:17
Информация об эмиграции Елены Воробей в Израиль - ложь. Юмористка находится на гастролях в этом государстве.
Юмористка Елена Воробей назвала появившиеся сведения о ее эмиграции в Израиль бредом.
Артистка утверждает, что не собиралась покидать Россию.
Слухи об отъезде знаменитости в чужое государство появились после того, как она отправилась на гастроли по городам Земли обетованной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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