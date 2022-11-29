Менее чем за неделю рыночная стоимость Apple сократилась на 114 миллиардов долларов

Сократилась на 114 миллиардов долларов, поскольку инвесторы обеспокоены нехваткой iPhone из-за протестов против Covid в Китае.

В последние недели Apple столкнулась с нехваткой своих моделей iPhone 14 Pro, но нехватка поставок iPhone стала еще более заметной на фоне протестов в Китае против правительственной политики карантина против COVID.

Китай по-прежнему придерживается политики нулевого заражения COVID, при которой всего несколько зарегистрированных случаев заражения могут привести к полной изоляции целого города.

Между тем, в стране еще предстоит внедрить вакцины против COVID-19, которые были бы столь же эффективны, как вакцины Pfizer и Moderna.

В октябре вспышка COVID на заводе Foxconn по сборке iPhone в Чжэнчжоу привела к тому, что многие сотрудники покинули "город iPhone", чтобы избежать строгих процедур карантина.

На прошлой неделе на заводе Foxconn по производству iPhone вспыхнули бурные протесты из-за строгой политики карантина.