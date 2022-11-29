Дети способны говорить на иностранном языке без акцента

Это связано с тем, что малыши лучше взрослых улавливают и усваивают звуки, из которых состоят слова.

Детский мозг активно впитывает фонетику языка до 9 месяцев. Чем разнообразнее языковая среда в этот период, тем проще потом ребенку будет говорить.

Если на этом этапе жизни малыш слышит только один язык, то впоследствии он будет труднее воспринимать иностранную речь.

Идеально учить ребенка иностранным языкам до 5 лет. С 5 до 10 лет детский речевой аппарат теряет гибкость.

Но в любом случае, обучаемость иностранным языкам у детей выше, чем у взрослых. Из-за пластичного речевого аппарата, находясь в иноязычной среде, ребенку легче избавиться от акцента, чем его родителям.

Ребятишки легче, чем взрослые, имитируют звуки. Поэтому они говорят без акцента на иностранных языках.