Ургант заявил, что не знал, что его прогнали из новогоднего проекта Елки
2022-11-29 14:32
Актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант заявляет, что не в курсе, что был исключен из актерского состава очередного сезона комедии "Елки".
Уже 1 декабря 2022 года зрители смогут насладиться просмотром 9-ой части новогодней комедии "Елки".
Иван Ургант заявил в интервью "Радиоточке НСН", что даже не подозревал о том, что его "выгнали" из проекта.
Актер утверждает, что таким образом его поставили в "странную, неловкую ситуацию", а о том, что исключен из актерского состава кинофраншизы он узнал от представителей СМИ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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