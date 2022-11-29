Ургант заявил, что не знал, что его прогнали из новогоднего проекта Елки

Актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант заявляет, что не в курсе, что был исключен из актерского состава очередного сезона комедии "Елки".

Уже 1 декабря 2022 года зрители смогут насладиться просмотром 9-ой части новогодней комедии "Елки".

Иван Ургант заявил в интервью "Радиоточке НСН", что даже не подозревал о том, что его "выгнали" из проекта.

Актер утверждает, что таким образом его поставили в "странную, неловкую ситуацию", а о том, что исключен из актерского состава кинофраншизы он узнал от представителей СМИ.