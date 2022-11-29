В Пекине заявили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды
Ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша.
29 ноября официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что такими образом американские военные серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что в очередной раз доказывает стремление США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря.
Отмечается, что военно-морскими и воздушными силами НОАК были организованы мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.
Опубликовано: Елена Калиновская
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»