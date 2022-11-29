Светличная госпитализирована в психиатрическую больницу из-за болезни Альцгеймера

Актриса Светлана Светличная попала в больницу с проблемами сердца. Медики отправили ее в психиатрическую лечебницу, так как знаменитость несла бред, не могла себя обслужить, ничего не помнила.

Накануне Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу им. В. А.Гиляровского, так как у нее диагностировали Альцгеймера, о чем сообщает 5-tv.ru.

Провалы в памяти, бред и невозможность обслужить себя - эти симптомы наблюдаются у актрисы.

Светличная также страдает от паранойи, видя опасность в действиях близких родственников.

Светлана постоянно теряет вещи, не может найти их, а спустя время вспоминает, где их положила.

Также актриса утверждает, что ей 41 год (15 мая Светличной исполнилось 82 года). О тех фильмах, где снималась, она ничего не помнит.