Райдер Гудкова на новогодние праздники стал известен
Недавно был раскрыт список требований шоумена Александра Гудкова, который артист включил в свой райдер.
Юморист Александр Гудков готов выступать на корпоративах, посвященных Новому году. Райдер артиста уже известен.
Выступление ведущего будет стоить 2 000 000 российских рублей + 10% на ИП.
В обязательном порядке с ним должны выступать Екатерина Варнава либо Константин Анисимов. Варнава обойдется еще в 2 000 000 рублей, Анисимов согласен и на 400 000, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".
На выступлении в Москве с заказчиков требуется гримерка, пару зарядок на технику Apple, кофе, "Боржоми»", несколько бутылок вина "Пино Гриджио", шампанское "Вдова Клико", сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе миньон. Никакой колбасы на столе быть не должно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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