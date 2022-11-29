Райдер Гудкова на новогодние праздники стал известен

Недавно был раскрыт список требований шоумена Александра Гудкова, который артист включил в свой райдер.

Юморист Александр Гудков готов выступать на корпоративах, посвященных Новому году. Райдер артиста уже известен.

Выступление ведущего будет стоить 2 000 000 российских рублей + 10% на ИП.

В обязательном порядке с ним должны выступать Екатерина Варнава либо Константин Анисимов. Варнава обойдется еще в 2 000 000 рублей, Анисимов согласен и на 400 000, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

На выступлении в Москве с заказчиков требуется гримерка, пару зарядок на технику Apple, кофе, "Боржоми»", несколько бутылок вина "Пино Гриджио", шампанское "Вдова Клико", сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе миньон. Никакой колбасы на столе быть не должно.