Комиссия ЕС обновляет правила использования дронов и планирует меры против злонамеренного использования

Европейская комиссия во вторник обновила правила для дронов, стремясь стимулировать быстрорастущий коммерческий рынок, в то время как в ближайшем будущем будут приняты меры по борьбе с их злонамеренным использованием.

Дроны все чаще используются в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, наблюдении, городском планировании, безопасности и военных действиях, что вызывает опасения по поводу шума, безопасности и конфиденциальности.

По мнению аналитиков, США, Израиль, Китай и Турция входят в четверку крупнейших мировых производителей дронов.

«Мы считаем, что, если наша стратегия будет реализована должным образом, к 2030 году рынок дронов может составить 14,5 млрд евро. Он также может создать 145 000 новых рабочих мест в Европейском Союзе», — заявила на пресс-конференции комиссар по транспорту Адина Валеан.

Комиссия заявила, что необходимы меры по борьбе со злонамеренным использованием дронов, поскольку они уязвимы для взлома и неправомерного использования.

Обновленные правила также выделяют области синергии между гражданскими и оборонными беспилотниками.

Исполнительный директор ЕС заявил, что он также установит критерии для маркировки European Trusted Drone, чтобы пользователи могли безопасно и уверенно управлять такими дронами.